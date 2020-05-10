NBA正面臨本季總冠軍難產的問題，自從1947年首屆總冠軍賽以來，聯盟每季都有總冠軍。名人堂球星俠客歐尼爾建議「乾脆一點放棄本季」，讓大家好好休息，等新球季再一切重開。

歐尼爾告訴For The Win說：「任何球隊在今年摘冠，結果都會被打個星號，他們無法獲得同等的尊敬。如果是一支球隊半路殺出來，靠著新的季後賽制度摘冠呢？沒人會尊敬他們。還是先關心大家和球迷的健康，明年再說吧。」

傳奇教頭「禪師」傑克生就曾以這個字眼「asterisk」(星號)奚落馬刺隊。馬刺在1998-99縮水球季(50場例行賽)摘下總冠軍，被傑克生嘲笑成色不足。他的子弟兵科爾(Steve Kerr)當時也在馬刺，科爾反擊說：「聯盟一樣有發給我們戒指啊，而且我沒在上面看到星號。」

2011-12球季也因勞資談判而縮短為66場，由熱火拿下總冠軍。此外本季已打65場也不算短了，問題還是在於季後賽會不會改變賽制。

(中時電子報)