先前歐洲才發生確診新冠肺炎的兒童出現疑似川崎氏症的病徵，近日連美國光是在紐約也也出現超過70起，兒童新冠肺甚至病情比一般川崎氏症還要嚴重，一名7歲和5歲的小男孩因此神秘的併發症死亡，是否為新的併發症？中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳認為，還需要更多資訊釐清，台灣目前還沒有看到相似案例。

張上淳說，有關兒童川崎氏症的探討，英國先有報導，後來歐洲其他地區包含西班牙也有，最近則是美國出現有孩童因此過世。他表示，因為他們表現很像過去小孩的川崎氏症，嚴重發炎導致心臟與血管受傷，其中有相當比例的病人有新冠病毒的抗體，才有是否因此造成的發炎反應造成的表現討論。

張上淳表示，看到世界各地的狀況後，仍需要更多資歷搜集做更好的因果關係研判，目前沒結果報告出來。不過，目前其他很多國家包含亞洲國家相關會議中，並沒有看到，台灣也沒看到。

至於，日前香港採用雞尾酒療法，用三種藥物干擾素愛滋藥抗Ｃ肝藥，對於輕症病人發現效果不錯，病人感染狀況好了四成，

張上淳表示，國內第一次討論國內臨床指引時就有使用雷巴威林加上干擾素使用，初步資料確實是可能性治療，但發現長時間使用，很高比例會出現副作用，因此最後沒有納入建議方式。而抗愛滋藥物的副作用不多，但是單用效果不佳，至於三種混合使用，則擔心副作用太高，因此也沒使用。

(中時 )