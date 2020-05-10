再忙，也要跟媽媽一起過母親節！天后蔡依林工作滿檔，然家人永遠是第一位，不時能見到她抽空帶媽媽出門踏青，而今天適逢母親節，她跟姊姊也黏在蔡媽媽身邊，天后帶著「新造型」跟姊姊、媽媽同框，粉絲認證Jolin美顏得到蔡媽媽好遺傳，直呼她們根本是「三姊妹」。

蔡依林過母親節，母女三人同框，被讚如姊妹。(取材自蔡依林臉書)

蔡依林今(5/10)在臉書貼出多張家人合照，正在歡慶母親節，給媽媽跟眾人送上祝福「長輩們，每天都要開開心心哦！」，照片中，Jolin跟姊姊、媽媽都穿了白色衣服，各自搭不同的飾品凸顯個人特色，蔡依林戴了一對珍珠方框大髮夾，姊姊戴了醒目耳環，蔡媽媽則是胸前來了條珍珠長項鍊，一家人入鏡笑呵呵，看以來氣氛超棒。

而長期關注蔡依林社群帳號的粉絲發現，她的母親節look是全新造型，Jolin接長了頭髮，如今栗色髮長及腰，還上了大波浪，整個浪漫又減齡，而跟姊姊、媽媽同框，三人意外相似，重點是都有著童顏，讓網友大讚「神基因家族」、「三姊妹餒」、「母親節快樂~~最美的三姊妹」，也讚天后這新髮型真是美道出水！

(中時電子報)