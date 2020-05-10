新冠肺炎疫情席捲全球，台灣優異的防疫表現備受世界肯定，全台醫護人員功不可沒，為感謝所有醫護人員連續對抗疫情超過百天以來，如同母親般的無私與溫暖，全心守護全民健康安全，台灣大車隊10日特別在母親節獻上120束康乃馨到衛生福利部臺北醫院，並發起《醫護挺我，我挺醫護》捐贈計畫，送出250萬元搭車金。

送花象徵對醫護人員們表達「醫，愛您」，對全台醫護無名英雄的致上最高的敬意和謝意；同時，隨著國際護師節即將到來，台灣大車隊也感念醫護人員們在防疫期間的辛勞與奉獻，因而發起《醫護挺我，我挺醫護》捐贈計畫送出250萬元搭車金，在交通部部長林佳龍的見證下，致贈第一線醫護人員，並由衛生福利部鋼鐵部長陳時中代表受贈，此份心意無價的禮物，給予醫護人員莫大的支持和鼓勵。

台灣大車隊從疫情爆發至今，持續超前業界推動計程車防疫措施，將保護司機與乘客的健康視為最重要的責任，減輕醫護人員的壓力和減少醫療資源的負擔。

不僅司機全程配戴口罩，車輛營業前後及每4小時定時消毒，且於全台車隊總部及大型排班點導入電動噴霧器，強化車內外各角落的消毒工作，隨車也配備酒精消毒瓶，提供乘客隨時消毒安心搭車。同時也提醒民眾善用多元數位支付工具，降低現金交易碰觸病毒的機會；在公共運輸服務上，善盡全民防疫的實踐，如今台灣在防疫上的努力與成效國際上有目共睹，台灣大車隊也期望持續盡己之力，扮演全台防疫與醫護人員們的堅實後盾。

●通勤瞇一下沒關係！體恤醫護辛勞贈搭車金

感念第一線醫護人員的貢獻及辛勞，台灣大車隊繼四月底攜手開平餐飲學校學生，協助送出500個愛心餐盒到醫院，親自替醫護人員們加油打氣之後，為提供更多防疫醫護人員最安心無慮的運輸環境，台灣大車隊更進一步推動《醫護挺我，我挺醫護》捐贈計畫，共計送出250萬元搭車金，希望將通勤路程變得輕鬆又放鬆，替醫護人員創造更多休息時間，從而好好紓解工作辛勞。台灣大車隊集團董事長林村田表示，在全民防疫的非常時期，醫護人員長期處在身心緊繃的高強度工作環境，日以繼夜投入防疫工作難以充分休息，因此期望提供醫護人員更便利無負擔的搭車服務，讓原本零碎的時間成為釋放疲勞喘口氣的機會，並期盼拋磚引玉喚起各行各業與民眾們一同響應，將對第一線醫護人員的感恩化為實際行動，讓醫護人員感受到更多社會溫暖。

(工商 )