創業板註冊制 傳8月有影 18:152020/05/10 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 深交所早前就創業板改革並試點註冊制審核關注事項向券商徵求了意見。消息人士透露，創業板註冊制大概率在8月份左右正式推出，首批創業板註冊制下的企業也將在8月份左右掛牌上市。 第一財經報導，投行人士預計，創業板改革並試點註冊制審核週期可能與科創板一致，「3+3」，即審核不超過3個月，回覆也不超過3個月，創業板註冊制大概率在8月份左右正式推出，首批創業板註冊制下的企業也將在8月份左右上市掛牌。 (工商 ) #創業板 #註冊制 #試點註冊制 #也將 #月份 也許您會感興趣 推薦閱讀 A股開低走高 深成指午盤漲0.77％ 12:392020/05/06 財經 陸港觀盤－資金回流、內需提振 陸股可望築底向上 04:102020/05/07 全球財經 《業績-生醫》皇將4月營收年增34.34％ 前4月減16.72％ 16:152020/05/07 財經 520將屆 蔡總統將宣布蘇貞昌續任閣揆 08:272020/05/08 政治 《業績-其他電子》宅經濟發威 可成4月營收年增逾7成 15:572020/05/08 財經 台海周邊會開戰嗎？于北辰：出現這場景就危險了 23:092020/05/09 政治 財經熱門新聞 殺完了！油價逆天暴彈40％ 最大贏家曝光 - 即時 全球經濟大蕭條再現？謝金河這樣看 - 財經 散戶押這檔慘爆！專家驚曝恐套牢一輩子 - 即時 二戰來最慘！2千萬人丟飯碗 川普冷血回1句 - 財經 蘋果A14晶片變心！美2大廠互咬搶台積電7奈米 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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