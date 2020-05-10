深交所早前就創業板改革並試點註冊制審核關注事項向券商徵求了意見。消息人士透露，創業板註冊制大概率在8月份左右正式推出，首批創業板註冊制下的企業也將在8月份左右掛牌上市。

第一財經報導，投行人士預計，創業板改革並試點註冊制審核週期可能與科創板一致，「3+3」，即審核不超過3個月，回覆也不超過3個月，創業板註冊制大概率在8月份左右正式推出，首批創業板註冊制下的企業也將在8月份左右上市掛牌。

(工商 )