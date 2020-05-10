中國人民銀行發佈第一季貨幣政策執行報告，報告指出，新冠肺炎疫情快速蔓延，全球經濟遭遇供需雙側衝擊，短期已滑入衰退軌道；疫情走勢尚不明朗、各國應對力度參差不齊，全球經濟面臨極大不確定性；局部金融風險加速積累，值得警惕；全球主要經濟體宏觀政策空間進一步壓縮。

報告指出，中國經濟穩中向好、長期向好的趨勢沒有改變。但當前中國經濟發展面臨的挑戰前所未有，必須充分估計困難、風險和不確定性，切實增強緊迫感，抓實經濟社會發展各項工作。

下一階段，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，根據疫情防控和經濟形勢的階段性變化，把握好政策力度、重點和節奏。加強貨幣政策逆周期調節，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，運用總量和結構性政策，保持流動性合理充裕，支持實體經濟特別是中小微企業渡過難關。

繼續保持人民幣匯率雙向浮動彈性，多管道做好穩預期工作。推動銀行多管道補充資本，提升銀行服務實體經濟和防範化解金融風險的能力。持續深化LPR改革，有序推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，疏通貨幣政策傳導機制，引導貸款市場利率下行。

協調好本外幣政策，處理好國內經濟和對外經濟之間的平衡。深化金融供給側結構性改革，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系，促進國民經濟整體良性迴圈。

報告稱，物價形勢總體可控，通膨預期基本平穩，對未來變化需持續觀察。短期內，新冠肺炎疫情等因素可能從供求兩個方面繼續對物價形成擾動，應保持密切監測分析。從基本面看，中國經濟運行總體平穩，總供求基本平衡，不存在長期通膨或通縮的基礎。

(工商 )