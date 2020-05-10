狄鶯恢復窈窕好身材。（輕井塑提供）

狄鶯恢復窈窕好身材。（輕井塑提供）

狄鶯恢復窈窕火辣身材。（輕井塑提供）

狄鶯先前被週刊拍到暴肥、邋遢、頹廢模樣，嚇壞不少粉絲，被懷疑她是否又遇上什麼煩心事、心情欠佳。不過，僅短短3周，狄鶯竟又迅速恢復窈窕身材，成功甩肉8公斤，原本消失的S型曲線終於再現。

她先前看到週刊照片時驚訝又激動：「怎麼把我拍得這麼醜？」不過，她坦承自己體質容易忽胖忽瘦，跟吹氣球一樣，只要一不注意就容易發福。但意志力堅強的她，只要下定決心瘦身絕對達成，她從每天3碗飯，減量到每天半碗，早晚各競走1小時，嚴格執行飲食控制與運動，3周就恢復身形，一雪前恥。

狄鶯以前演歌仔戲時，被笑「萬巒豬腳」，大腿之間沒有縫隙。她的食量驚人，一餐可以吃大碗乾麵加上4份嘴邊肉，有時候還會把老公孫鵬吃不下的餐點，輕鬆解決。「年輕時一餐吃兩個便當，當時可以仗著自己年輕代謝好，但現在不行了」，狄鶯沒工作時，就會放縱自己，但現在年紀漸長，代謝變慢，一不小心就胖成氣球。因此，她現在早晚各競走、小慢跑1小時，平均時速約在7公里上下，加上拉筋伸展，每天運動時間幾乎要花上3.4個小時。她還推薦自己局部瘦身的小撇步「甩手」，不僅可以使氣血通暢，還有瘦手臂功效。

此外，在飲食方面，狄鶯從原本固定吃三餐，現在減量，她讓自己睡比較晚一點，早午餐一起吃，先吃一點養生食品，同時也開始食用幫助新陳代謝的輔助食品，大約下午2、3點開始吃第一餐，第一餐還是會補充澱粉，但是是平常一半的量，加上蛋白質與青菜。接著運動，晚餐則是吃更少量的澱粉，甚至不攝取，晚間則是搭配豆類，若餐與餐中間餓了，則是吃蘋果、奇異果等水果。

狄鶯從萬巒豬腳瘦到鳥仔腳，她自豪練出好腿力，把腿部肌肉練的有線條，就不會再被笑豬腳了。她的兒子孫安佐健身有成，是否會邀約她一起上健身房，狄鶯說自己沒做重訓，但在家會抬腳，有時也會增加負重。

母親節在即，去年孫安佐用自己第一次賺的錢，請全家人吃上萬元大餐，讓狄鶯感動不已，至今念念不忘，「他不用買什麼東西給我，一朵康乃馨也行，我什麼都不缺，只要他平安健康就好。」狄鶯說，今年全家一起過母親節，孫安佐是否會準備驚喜？狄鶯笑說：「不知道，就我了解，他不搞驚喜這套的。」

(中時 )