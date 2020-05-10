和土地公一起過母親節，民眾擺桌還願。(呂筱蟬攝)

桃園市平鎮福龍路一段的隘寮頂土地公，在母親節熱鬧擺桌請吃平安餐、大演野台戲酬神，有趣的是，10日並不是土地公生日，民眾卻選擇在土地公廟宴客，與土地公一起過母親節。

原來，當地有一戶陳姓人家，經營機車行的獨生子與在國中教書的媳婦已結婚十年，未獲子嗣，兩夫妻也拼命做人，多次嘗試過人工受孕以及試管嬰兒仍未成功，十年過去了，媳婦的肚皮還是無動靜。

陳姓民眾去年母親節由宗親輩份較高的叔父陪同，到福龍路一段516巷內的隘寮頂土地公廟誠心誠意拜神並向土地公祈求發願，如果媳婦能順利懷孕，隔年的母親節一定會擺宴答謝神明。

陳姓民眾許下願望之後，兒媳婦竟然真的懷孕、生下第一個內孫了，一償十年之願，而更神奇的是，今天母親節，也正好是神明保佑的寶貝孫出生滿月的日子，所以在土地公廟實踐諾言，擺桌唱戲酬神，並且和土地公及鄉親、鄰居們一起過母親節，分享福氣和喜氣。

桃園市議員黃敬平也應主人家陳姓民眾的邀請到土地公廟食福，黃敬平好奇問主人家為何想到拜土地公求子？陳姓民眾笑說，試過很多方法都沒能成功喜獲金孫，所以他才會找輩份較高的長輩幫他跟土地公祈求，大概是怕他年輕耍賴，所以也承諾一定會好好謝神，結果真的神奇如願。

黃敬平說，跟土地公一起過母親節還是頭一遭，聽聞這段「土地公兼職扮註生娘娘」的奇趣後，也特地送上一整箱的尿布新生兒用品祝福，並親自向主人家道賀、與當地鄉親以及土地公一起過特別的母親節。

(中時 )