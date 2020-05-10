香港財政司司長陳茂波10日表示，香港經濟正經歷前所未有的壓力。2020年首季經濟年減8.9％，創下最差的紀錄。但未來的發展路徑仍有變數，帶動經濟的三個主要動力，包括：貿易、投資和消費均嚴重下滑，而步入第二季後，情況仍不樂觀。

信報財經報導，陳茂波指出，外貿方面是較難掌握的部分，由於歐美地區疫情仍在發展當中，當地經濟和需求相當疲弱，相信第二季香港對這些地區的出口將難有起色。

經濟活動方面，陳茂波稱，香港的零售消費及餐飲業分別約三成及兩成生意是來自訪港旅客，這部分暫時也難以恢復。本地消費方面，隨著疫情逐步受控，香港正尋求如何在做好防疫與穩住經濟之間的適當平衡點。在有效疫苗出現之前，防疫工作將趨向常態化，如何能同時保持經濟活動有效地進行是重要的課題。

陳茂波重申，香港第二季經濟情況仍然令人擔心。不過，只要繼續有效防疫，經濟及商業活動便能陸續恢復，步入第三季，估計情況可望有轉機。待「財政預算案」獲立法會通過，當中的紓緩措施便可盡快落實，連同兩輪防疫基金等規模達到約2,900億港元的穩經濟措施，將堅實地發揮支持經濟的作用。

(工商 )