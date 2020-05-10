大陸國家衛健委10日公佈數據顯示，截至5月9日0～24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例14例，其中12例為本土病例（吉林11例，湖北1例），2例為境外輸入病例（在上海）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在內蒙古）。

當日新增治愈出院病例74例，解除醫學觀察的密切接觸者427人，重症病例減少2例。境外輸入現有確診病例115例（含重症病例3例），現有疑似病例4例。累計確診病例1,683例，累計治愈出院病例1,568例，無死亡病例。

截至5月9日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例148例（其中重症病例13例），累計治愈出院病例78,120例，累計死亡病例4,633例，累計報告確診病例82,901例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者736,787人，尚在醫學觀察的密切接觸者5,840人。

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