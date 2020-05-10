新冠肺炎疫情仍在國外肆虐，全球確診病例數已逾405萬，逾27萬例死亡，散布在186個國家地區。有鑑於國外呼吸器需求大幅提升至5~10倍，國內研究單位和相關業者陸續投入呼吸器的研發生產。

工研院以首台呼吸器原型機，希望號召更多業者加入生產。（圖／工研院提供）

經濟部技術處處長羅達生表示，現在已進入防疫整備的第三階段，需強化醫療照護能量，目前全球確診病例持續攀升，呼吸器數量供不應求，因此透過建置首台呼吸器原型機，展現台灣在高階醫療器材的自製能力。

金寶電子日前也宣布將量產「個人用呼吸器」，為專業醫療呼吸器的替代方案。（圖／馬景平攝）

過去台灣急重症使用的呼吸器都是仰賴進口，工研院在經濟部科技專案的支持下，在17天內完成台灣第一台醫療用呼吸器原型機並順利運轉，再度應用科技力量來防疫。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出，研發出呼吸器原型機，其中的三大關鍵在於「軟體」、「系統組件」和「系統驗證」。3月底美國呼吸器大廠美敦力（Medtronic）無償釋出PB560機型呼吸器的基礎設計，工研院團隊成功解譯PB 560原型機的軟體程式與功能；並積極在上中下游產業鏈中，找尋包括微處理器、感測器、電扇馬達、鼓風爐、面罩等系統關鍵零組件逾500個，甚至以3D列印方式自製。進入第三個關鍵「系統驗證」後，則須通過軟硬體測試與最後的確效驗證，在無縫接軌下，希望成功從開源解碼變成實際產品。

工研院打造的原型機預預計將於10月底完成10台呼吸器試量產，未來也希望號召更多業者加入生產，預計在明年6月完成量產100台呼吸器的目標。

日前金寶電子已宣布將投入「個人呼吸器」量產，可謂是專業醫療呼吸器的替代方案，它具備最基本的外力輔助呼吸、氣流頻率控制，呼與吸的比例調配等功能，實際體積只比一台筆電略大。

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(中時電子報)