成大結合產官學界，10日宣布在沙崙智慧產業創新園區組成創新聯盟，行政院副院長陳其邁羨慕沙崙智慧產業園區有成大提供頂尖研發能量，是發展「大南方計畫」的核心，未來將帶領台灣邁向工業4.0時代的關鍵。
歸仁區沙崙部落原先在前台南市長賴清德規畫為「沙崙綠能園區」，在蔡英文總統啟動「大南方計畫」後，一舉升級成「沙崙智慧產業園區」，以成功大學提供學術領域。
成大校長蘇慧貞10日宣布成立「沙崙智慧產業創新聯盟」，包括中研院、工研院、交大學術單位進駐，提供技術與學術研究，發展智慧醫療、綠能減碳與智慧運輸，目標成為領導亞洲的綠能智慧科技實驗場域，其中智慧醫療已經在這次新冠肺炎防疫中嶄露成果。
台南市長黃偉哲稱，沙崙智慧園區早在2016年即已定位，是蔡英文「大南方計畫」中最接近成熟的方案，未來將成為南台灣的動能引擎，還會設置台南會展中心、三井outlet等生活機能單位，是塊星光熠熠的土地。
陳其邁羨慕台南市有學術基礎雄厚的成大提供創新研發能量，稱讚成大主導的沙崙智慧產業創新聯盟，是「大南方計畫」的核心，將帶領台灣走向工業4.0時代。
陳其邁在會後參觀成大自主研發的台灣示範版方艙醫院，每個病房都有標準的隔離措施，他稱台灣已20多天無本土案例，成大研發的方艙醫院更符合傳染病者的隔離空間，但希望台灣不要用到。
(中時 )
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