根據經濟部在4月29日發布的最新數據顯示，台灣3月份受到疫情影響，民眾減少外出購物活動，改以電商網路為購物方式；包括「電子購物」、「郵購業」以及「網路銷售業」皆成為疫情受惠產業。

網路家庭（PChome）在今日（5/10）公告4月份營收為台幣31.4億元，較去年同期成長11.6%，也創下歷年同期新高紀錄；累計1~4月合併營收為138.19億元，較去年同期成長15%。

分析營收增長原因，主要受惠於旗下PChome 24h購物iPhone SE系列新機開賣、遠距設備需求激增，以及因母親節檔期提早開跑湧現之母親節禮品買氣，刺激銷售成長動能。最近，網路家庭更積極攜手新北市政府、實體通路與農漁產業單位推廣國內農產品銷售能量。

旗下PChome 24h購物為全台電商唯一全系列Apple授權經銷商，站上搶先開放預約iPhone SE系列新機，且於現貨開賣當日6分鐘內，隨即銷售破千台，更加碼數波預購，回應市場熱烈需求，彈性銷售策略推升買氣。

此外，因近期企業實行遠距上班、視訊及線上教學頻率增加，帶動站上3C相關商品購買頻率成長，筆記型電腦、LCD螢幕、視訊及網路設備銷量大幅攀升，且站上母親節檔期提早開跑，推動禮贈需求提高，尤以廚房家電與掃除家電兩大類別為採購趨勢，且因在家慶祝頻率增，母親節蛋糕買氣亦佳。

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(中時電子報)