谷歌（Google）宣布延長先前發布的在家工作時間，由6月1日順延至今年年底，成為繼臉書（Facebook）後又一家宣布截至年底都可以在家工作的科技業。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在一份對員工發布的訊息指出，自3月新冠肺炎流行而開始的在家工作措施，原訂在6月或7月讓員工返回工作辦公室崗位的狀況，因為防疫措施的需要，不同的辦公室有不同的需求，可能允許員工在家工作一直到今年年底。

Google並不是唯一一家要求員工在今年下半年待在家裡上班的大型科技公司，早在Google前一天，Facebook已經發表了類似的聲明，原訂7月6日前不會重新開放大部分的辦公室計畫，現在則會將在家工作的時間延長到今年年底。

亞馬遜（Amazon）則在上週已經宣布在家工作的時間延到10月2日，微軟（Microsoft）同樣也讓員工可以在家上班到10月底。

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(中時電子報)