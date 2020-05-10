新冠肺炎疫情在全球肆虐，沒想到恐怖組織卻趁機崛起！原本一度遭聯軍撲滅的伊斯蘭國(IS)近期再度蠢蠢欲動，在外國駐軍因為疫情撤離或政府軍忙於防疫之際，伊斯蘭國在中東地區再次發動攻擊，據稱，IS現任首領也已潛入伊拉克伺機而動！

根據《美國有線電視新聞 CNN》引述不願具名的五角大廈官員表示，新冠肺炎席捲中東地區，迫使伊拉克、敘利亞抗擊伊斯蘭國（IS）的美國軍事聯盟暫停任務，但伊斯蘭國卻趁著疫情大流行擴張勢力，像是伊拉克實施宵禁防疫後，IS這幾周以來的襲擊明顯增多。

IS趁新冠肺炎再度坐大，發動多場伏襲！（圖／Reuters）

包括英國的《太陽報 The Sun》也掌握到獨家報導稱，伊斯蘭國大肆招募新血，已在伊拉克共招募到3000多名聖戰士。雖然IS在伊拉克的控制力已大不如前，但餘黨仍躲藏在伊拉克邊境或伊拉克軍方鞭長莫及的偏遠地區進行游擊戰，並伺機與其他的同夥聯繫。

IS去年3月失去在敘利亞的最後據點，首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）也在同年10月被美軍在敘利亞西北部的突襲中喪命，各界原以為伊斯蘭國已經徹底滅亡，沒想到新接班人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemial-Quraishi）卻重振旗鼓，利用中東地區爆發新冠肺炎的時間點上壯大聲勢。

敘利亞當地安全官員也向《太陽報》指出，IS去年元氣大傷後，從原本每周一次襲擊，增加到每月大約發動20次攻擊。反恐專家認為，哈希米為了鞏固領導地位和影響力，吸收了許多「新血」，也更加熱衷於策畫攻擊。

趁中東地區政府忙防疫，伊斯蘭國勢力捲土重來！（圖／Reuters）

CNN報導還指出，IS面臨財務問題，不過靠著最近多數的襲擊活動來增加資金。美國領導的反恐聯軍高層將領指出，透過掌握到的情資，IS基層領袖確實將重點放在可以獲取資源的攻擊上，例如綁架勒索贖金這類活動。另外，根據伊拉克IS專家阿爾哈謝米（Hisham al-Hashemi）向《太陽報》表示，IS目前每天營收為10萬美元（約新台幣298萬元）。他還說，在前IS據點摩蘇爾（Mosul）做生意的商號都遇過IS勒索金錢。

另外，除了哈希米外，據稱被美國列入恐怖主義黑名單的ISIS第3號人物卡爾達什（Abdullah Qardash）也已潛入伊拉克；伊拉克情報部門表示，ISIS尚有數百名包含組織高層在內的ISIS成員，仍控制在伊拉克北方與庫德自治區之間的邊界地帶。

伊拉克政局動盪，前任情報部門首長卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）7日正式就任為新總理，結束權力真空危機，但近期國際油價不穩定，對依賴石油收入的伊拉克來說可說是雪上加霜，卡迪米政府要如何穩住局勢、同時面對防疫、又要追捕IS餘黨，恐是一番大挑戰。

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(中時電子報)