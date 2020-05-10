95歲張姓老嫗與67歲孫姓兒子同住羅斯福路5段自宅，10日清晨一場惡火，將孫男燒成焦屍，老嫗吸入性嗆傷現仍在醫院插管治療，家屬已通知住在關島的大姊趕回來。鄰居表示，孫家平時相處和睦，弟、妹還輪流幫2哥復健，不料，弟、妹昨天才與兄長見面，今母親節就天人永隔。

警消表示，早上5點多，21歲騎腳踏車路過的民眾聞到燒焦味，主動停車報案，還衝到樓梯間，沿著2樓往上敲門，幫散疏散4樓、頂樓住戶共5人，才讓睡夢中的鄰居得以倖免於難。

案發地點是在羅斯福路一處5樓公寓的4樓，孫當時在睡夢中，疑似屋內起火，而他平時要靠ㄇ字形助行器在家中行動，鮮少從下樓外出，平時生活起居靠高齡老母照顧，里長曾上門詢問是否要幫忙送餐，張婦則客氣拒絕。

孫男家中共有2女3男，早年從韓國移民來台，30多年前自購住宅，但孫男25歲因腦瘤危及生命，手術開刀後腦性麻痺，半身無力，需要靠助行器行走，並未結婚，而大姐已嫁到關島，每月匯款支應平日花費。

孫的弟妹分住在新北市，每週3、6輪流到母親住處，幫孫洗澡、復健照顧生活起居，9日由弟弟帶復健師到住處，而妹妹也剛好回家拿東西，4人昨才見面，並未發現兄長有異狀。

弟、妹得知噩耗後趕到醫院陪伴母親，據了解，他們平時很樂觀，多年來都兄妹都互相照顧，但對於火警意外，僅說發生得太突然。

(中時 )