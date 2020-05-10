自年初從大陸爆發全球性的新冠肺炎，蔓延全球，全球染疫人數高達360萬、死亡人數突破25萬人，讓全球經濟按下暫停鍵，阻止疫情的擴散，但也重挫全球經濟，從旅遊、航空、飯店無一不是毀滅性的災難，即使股神巴菲特也錯估局勢，誤以為是危機入市好機會，大買航空股，最終認賠殺出。

人們意識到外出群聚活動染疫機會大增，因此大量減少、降低外出活動，嚴重打擊商業活動。寶成也因為訂單急遽暴減，從6月起大規模實施無薪假，其根本原因是民眾生活習慣改變，消費模式改變，戶外活動、上健身房等頻率降低，導致運動用品銷售的大減。

事實上需求並非完全消失，只是因為消費模式改變，人們為了降低染疫機率，轉而變成線上購物為主。另外為了防疫，居家上班興起，帶動NB、伺服器的需求大增，再加上美、中兩國持續在爭奪5G的制定話語權，以白牌400G交換器的智邦，股價突破200元，創歷史天價。

5G、AI對於ABF載板的需求持續暢旺，ABF軟板三雄的南電股價也創8年新高。大陸在5G基礎建設預計投入3200億，從基地台、光纖網路、收發器、散熱模組、PA功率放大器、WIFY模組、射頻元件等上中下游廠商，無一不摩拳擦掌。

除此之外，對於防疫的相關廠商，從口罩、快篩、老藥新用、原料藥、熔噴不織布、額溫計，相關廠商從恆大、康那香、寶齡富、南六、中化生、盛弘、泰博、松翰等。在全球疫情達到高峰後，各國開始摸索在控管防疫的效果下，維持一定程度的經濟活動，因此口罩、快篩就成了降低疫情以及快速的檢測之用。但最終仍必須待疫苗的完成，疫情才能加以控管。

台灣雖處於疫情起源大陸旁邊，但因防疫控管得宜，仍維持相當好的經濟社會運作，台灣第一季GDP成長1.54%，相較於美國第一季GDP年減4.8%、大陸第一季GDP年減6.8%都好很多。

貨幣表現上，儘管近期美元持續走強，台幣仍維持強勢，因此台股表現上也相對強勢。大盤短線面臨萬一關卡壓力較重，過去指數有長達一年的時間在萬一關卡徘徊，加上逼近520總統就職，美國、大陸持續在台海、南海出動軍機、軍艦示威，推升緊張局勢，短線上壓力較大，然而國內經濟體仍維持良好運作，因此短線上震盪拉回反而是找買點的好機會。

(本文作者為顧德投顧分析師曾英杰)

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(中時電子報)