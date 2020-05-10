愷樂父母幫她到陽明山點七星燈，李㼈剛好擔任主醮官。(圖／讀者提供)

愷樂捲桃色醜聞淪小三 雙親點七星燈祈福改運

羅志祥(小豬)和周揚青分手後，遭女方爆料劈腿、與旗下女藝人有染等渣男行徑，導致演藝事業跌落谷底，而愷樂也因捲入「豬揚風波」工作全停擺，至今神隱中，據了解，愷樂父母因擔心女兒，親自去「陽明山姜太公道場」替她點燈祈福。

有讀者發現，愷樂父母前幾天親自到「陽明山姜太公道場」，替她報名10日的七星燈大法會，不過今愷樂父母未現身，而在眾多祈求符文中，也有看見愷樂名字，證實她也有參與這次祈福儀式，巧的是演員李㼈剛好應邀擔任主醮官，他也剛好替愷樂點燈。

姜太公道場人員也表示，愷樂父母應該是第一次來參拜，所以並不了解他們身分，直到媒體告知報導，才知道愷樂也是法會的燈主之一，工作人員印象中，愷樂父母打扮樸素，非常低調，僅詢問報名程序，並留下愷樂相關資料就離開，並沒與工作人員多交談。

姜太公道場曾因替台北市議員吳志剛斬爛桃花而聲名大噪，吳志剛當時和李婉鈺鬧緋聞，他透過友人介紹，赴姜太公道場點七星燈，當時道場主席羅世新為他祭改，之後吳志剛的確平安順遂，擺脫緋聞陰霾，並連任市議員。羅世新指出，「人非聖賢，熟能無過」，強調心誠則靈，也祝福愷樂能度過這一關。

(中時電子報)