南非國家航空公司「南非航空」（South African Airways）去年12月因財務不佳已進入破產保護，隨後碰上新冠肺炎，現已準備資遣全部約4,700名員工，這家擁有86年歷史的航空公司，很可能走入歷史，該公司在台總代理飛達旅運已宣布自本月8日起，終止代理南非航空 在台灣的所有業務。

早年我國與南非有正式邦交時，南非航空在1980年開闢台北-約翰尼斯堡直飛航線，1987年11月28日南非航空295號航班由台北經由模里西斯前往約翰尼斯堡的途中，在距離模里西斯東北方約265公里的外海處，由於機艙起火墜毀於印度洋，造成機上159人全部罹難。1998年1月1日我國與南非斷交，台北-南非航線也停止直飛。

飛達旅運宣布中止代理南非航空並表示，後續南非航空將持續透過官網及機票平台售票，旅客如有問題可直接聯繫南非航空，聯繫方式： 英語客服：+27-119 781 111 or +27-861 606 606，Email：[email protected]。

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