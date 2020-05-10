國際研究調查機構國際數據資訊（IDC）公布今年第一季大陸智慧型手機出貨，受到新冠肺炎疫情影響，與去年周期相比大跌逾2成，出貨量為6,660萬支。

根據IDC調查的數數字，大陸前5大手機出貨量品牌為華為（Huawei）、vivo、OPPO、小米及蘋果（Apple），出貨量分別為2,840萬支、1,200萬支、1,180萬支、700萬支及510萬支。

各家品牌在出貨量上都呈現衰退，前5大品牌中，以小米衰退33.8％幅度最大，其次是vivo的24.5％，OPPO及Apple也有15.8％及12.2％衰退。整體手機出貨量由去年的8,360萬支減少為6,660支，衰退了20.3％。

以市場占有辦來看，最大的華為以42.6％市場占有率比重領先第2位的vivo將近2倍以上，華為市場占有率與去年同期相比，大幅增加了7.1％。

IDC分析指出，華為的Mate30和P30系列產品上進行了早期價格促銷，以及榮耀V30和9X系列產品的大幅降價帶動了銷售表現。vivo在疫情期間推出中端5G型號Z6來創造話題。

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(中時電子報)