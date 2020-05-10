罷韓即將在6月6日舉行投票，韓國瑜的支持者「強強滾-阿誌」今（10）日分享一篇由Chih-Chuan Kang所撰寫的文章，以「他是清廉好市長」為題，娓娓道來支持者的心路歷程。

首先即以「設問法」破題，不知道他是否會後悔走這一遭，百感交集，錯綜複雜的心情，想必言語難以形容。

接著點出他獲得人民擁戴的原因：「人民的痛苦宣洩而出」，人民心裡要的不多，只是一個關懷民心的眼神，一個貼近民心的話語，一個與民同在的溫暖。

在他的身上，切實的感受到與其他人不同之處：奔放、熱情、赴湯蹈火，捲起了袖口，跟著大家一起出生入死、奮不顧身。

但是作者又無奈嘆息：「人心又很容易被操弄」！只要仇中、恐共、賣台，詭計又再次得逞！一廂情願的以為，他可以帶領台灣，可以改變更多人的命運。但卻忽略有一群人利用這點，曲解意圖。

支持者回想來時路，他單槍匹馬的來到這裡，暸望著稀稀落落的港口，仰天長嘯的感嘆這座蕭條的城市，是他帶給這座城市榮耀，帶給這座城市希望。

他用「天地可滅，熱情不滅」的精神，在打造高雄，無論誹謗的聲音有多大，他依然堅持走這條英雄之路。

最後，作者寫道內心想說的一句話--「請不要讓他孤單」！

Chih-Chuan Kang全文如下：

他是清廉好市長

有時不禁會問，您是否會後悔走這一遭，我不曉得，也無從體會您的心情，但那種百感交集，那種錯綜複雜，想必言語難以形容。

您用一顆赤子之心，那最真誠的感動，融化了長久不變的鐵石心腸，有多麼不容易。

當北漂的媽媽，一個個在鏡頭前流淚時，我們才知道他們用美麗的糖衣，包裝台獨的神話，過去是，現在是，未來也是。

當人民的痛苦宣洩而出，他們才會驚覺大勢已去，但人心又很容易被操弄，只要仇中、恐共、賣台，販賣這些黑心食品，禁錮了人民的心智，於是詭計又會再次得逞。

「紓困案」看出這個政府對待人民的方式，如此粗暴，如此厚顏無恥，如此沒有同理心，這樣的執政黨卻贏得了選舉，而人民要再痛苦四年。

在我們心裡要的不多，只是一個關懷民心的眼神，一個貼近民心的話語，一個與民同在的溫暖。

在您的身上，我們切實的感受到，您與其他人不同之處。您的奔放，您的熱情，您的赴湯蹈火。

您捲起了袖口，跟著我們一起出生入死，為守護中華民國的千秋萬世，奮不顧身，迸發一個世紀難以尋覓的壯闊山河。

我們給您的期望太深，以至於您不捨我們每一個眼神。

「選總統救台灣」──我們一廂情願的以為，您要出來帶領台灣，可以改變更多人的命運，卻忽略有一群人利用這點，曲解您的意圖，甚至煽惑人心要罷免您。

那群人要趕走高風亮節的您，迎回讓這座城市痛苦的舊面孔。好不容易我們看見這座城市迎來曙光，卻又要蒙塵，讓烏雲蔽日。讓高雄不幸的人絕對不是您，而是貪腐集團的復辟，他們的陰謀將讓這座城市再次沈淪。

回首來時路，您單槍匹馬的來到這裡，暸望著稀稀落落的港口，仰天長嘯的感嘆這座蕭條的城市，乏人問津，人民的臉上帶著憂愁，入夜後的城市罔若死城。他們忘記了，是您帶給這座城市榮耀，帶給這座城市希望。

高雄是一座美麗的城市，他配出現一個偉大的領袖。韓國瑜市長，此刻您的蒙塵，不代表您做錯了甚麼，偉大的人物都有被曲解，和被背叛的時候，但歷史不會因此就倉促下了定論。

我們心中想要還您公道，等待您穿雲箭的發出，不是一起抵制惡人的囂張，就是一起出遊振興經濟。

我們由衷的懇請高雄市民，睜大眼睛看清楚，不要附和那些鄙夷的聲音，韓國瑜用「天地可滅」「熱情不滅」的精神，在打造高雄，無論誹謗的聲音有多大，他依然堅持走這條英雄之路。

請您伸出溫暖的雙手，給韓國瑜力量，錦上添花的事很多人做，但雪中送炭卻很少人願意。「他是清廉好市長」───請不要讓他孤單，這是我們內心想說的話。

(中時電子報)