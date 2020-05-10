英國諾丁罕郡（Nottinghamshire）西巴塞特羅警局（WestBassetlaw Police）日前在追捕一名通緝犯時，因嫌犯逃進樹林內導致警方尋不著蹤跡，但突然樹林內卻傳出一聲「放屁聲」，警方沿著聲響的方向尋去，果然在樹叢內抓到了嫌犯。事後，西巴塞特羅警局也將此事經過PO上臉書，引起網友討論。

（圖／翻攝臉書）

西巴塞特羅警局在臉書貼文寫道，當天警方在追捕嫌犯時，嫌犯卻像風一樣地躲進樹林中，讓警方險些尋不著；突然一名警員芬頓（Fenton）聽見從樹林中傳來一聲「放屁聲」，後來他們循著聲音的方向搜尋，果然幸運地抓到了嫌犯，警局表示男子因涉及兩起案件而被通緝，目前被關押於曼斯菲爾德（Mansfield）拘留所。

貼文一出，讓許多網友覺得非常好笑，紛紛留言「誰說警察沒幽默感」、「ˇ可能是聞到屁味才找到的」、「這個犯人可能會被警察記住一輩子了。」

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(中時電子報)