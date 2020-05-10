41歲女星尹馨今（10日）發文透露，她上個月無故發燒多天，就醫檢查後發現右腎有一顆7公分腫瘤，不同醫院醫生判定可能是惡性二期，尹馨也在醫生建議下住院動手術「眾醫的建議是儘快把腫瘤以及右腎整個切除」，尹馨並寫下：「反正還有左腎，人生無礙」。

尹馨稱自己是「帶著癌症二期的新人設繼續面對人生」，她面對動刀不悲傷、也不害怕「畢竟醫生也說腎細胞癌沒有什麼原因，通常發現都是末期，因為一直發燒而在二期發現，實屬幸運。」不過尹馨卻指出，腫瘤其實是良性脂肪肌肉組織瘤「可它還是太大，除了瘤本身，仍必須割除部分腎」，會讓手術難度增加5倍，不過尹馨也提到，這是在她昏迷時發生的事。

尹馨清醒後，她形容躺在加護病房的自己是處在半昏迷狀態，聽到其他床的哀嚎外，尹馨還可以聽到自己的尖叫，所幸有護士的陪伴，讓尹馨度過1個月的住院時光，最後，尹馨感性呼籲每年身體健檢很重要「只是這三年沒做就一個大瘤寶寶跟著我」，她也報平安寫下：「我一直在轉好了不要擔心」。

(中時電子報)