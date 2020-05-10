統一獅吞下本季最長6連敗，今日對上富邦悍將總教練林岳平再度「變陣」，原本游擊守備不穩的陳傑憲，經過多場指定打擊後，此戰是生涯首次擔任先發中外野手，此外昨日剛升上一軍的小將邱智呈，也獲得生涯首場先發機會。

陳傑憲今年在游擊位置守備不理想，11場出賽就發生多達7次失誤，守備率低至僅0.863，不過由於球隊需要他的打擊火力，教練團近期將他安排在指定打擊。獅隊吞下6連敗，教練團今日先發陣容出現變動，陳傑憲擔任中外野手，過去他僅在2017年於比賽後段替補上場過1次，當時沒有守備機會，過去他曾守過左、右外野，先發擔任中外野手倒是第一次。

此外昨日剛升上一軍的19歲小將邱智呈，於第8局代打上陣，面對江國豪生涯首打席吞下三振，不過教練團相當重用他，直接安排擔任今日先發第一棒、左外野手。

統一獅小將邱智呈獲得生涯首次先發機會。（鄧心瑜攝）

談到昨日剛上一軍就有出賽機會，邱智呈難掩開心表情，坦言內心有想過這個情況，「有想過昨天會上場，不過第一次難免緊張，該做的想法、策略還是要有，但還是太急躁。」

邱智呈在穀保家商同屆同學岳政華、邱志恆、林奕豪等人也都加入職棒，不過邱智呈是同學中最先登上一軍的，「滿意外的，感覺他們會比我早上一軍，也有傳訊息跟我說加油，不過還是開玩笑比較多，他們還說『上去不要一直吃便當』。」

邱智呈在二軍打擊率3成15表現不錯，加入職棒後邱智呈提到守備是他最需要加強的，「剛進來要適應職棒打者還需要更多時間了解，守備要再加油，判斷、基本處理各個環節都要注意。」

(中時 )