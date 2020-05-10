近日香港大學研究發現，新冠肺炎的輕症患者如果能接受「雞尾酒療法」可以恢復得較快。對此，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，台灣在一開始做臨床處置指引的時候有列入考慮，但之後發現副作用的比例也很高，因此不建議。
香港大學教授袁國勇和其研究團隊發現，新冠肺炎的輕症患者，早期接受雞尾酒療法會康復的更快。雞尾酒療法使用了三種藥物，包括治療多發性硬化症的干擾素、抗愛滋藥物洛匹那韋以及治療肝炎的雷巴威林。香港6家醫院127名確診患者中有86人接受這項療法，結果接受療法者平均7天左右就可以清除病毒。
10日有記者詢問指揮中心此項療法，張上淳則透露，台灣一開始雖然有將雞尾酒療法列入臨床處置的指引中，但之後的臨床資料有發現單用抗愛滋病藥物效果不佳，另外加上干擾素和雷巴威林的治療雖然沒有做過，但也是擔心副作用所以不做這樣的建議。
(中時電子報)
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