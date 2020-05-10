前大法官蘇俊雄著作等身，熱愛故鄉，文章最後都會署名「台南六甲」。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市文化局日前審議通過，今年上半年度新增6為台南市歷史名人，老家在南市六甲區的前大法官蘇俊雄也入選，他在台灣大學法學院任教35年，主授「刑法」課程，包括陳水扁、馬英九、蔡英文3位前後任總統都是他的學生，文化局也將擇期替蘇俊雄在六甲區的故居舉行掛牌儀式，紀念他的貢獻。

台南市歷史名人分為藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別，目前列入認定的歷史名人已達222位；另外從2015年起逐步推動歷史名人紀念與保存工作，已經完成24處名人故居掛牌紀念。

文化局指出，蘇俊雄是德國佛萊堡大學法學博士，專攻國際刑法及法哲學，學成歸國後回到母校台灣大學法學院任教，他參選第6屆台灣省議員，在台南縣以最高票當選，任內活用所學首創「聽證會」制度，也納入省議會委員會組織辦法中，1994年擔任第6屆司法院大法官，2003年卸任，2011年成為八田與一基金會創會董事長，也促成八田與一紀念園區的設立。

身為專業法律人，蘇俊雄著作等身，且把故鄉六甲當作是心目中的聖地，每文章最後都會署名「台南六甲」；但最為人津津樂道的就是蘇俊雄執教鞭時的「顯赫」經歷，因為陳水扁、馬英九、蔡英文3位總統都得喊他一聲「老師」，蔡英文總統還曾因為刑法期中考不理想，發卷時被蘇俊雄要她「腦袋清楚點」，後來也認真拿下高分。

文化局表示，未來台南市立圖書館新總館內將設置「台南名人堂」，今年起更啟動《台南市名人誌》編纂計畫，要將名人為人、事跡、成就傳頌後世，成為後人學習的典範。

(中時 )