約150名解放軍和印度部隊在北錫金縣的中印邊境爆發衝突

約150名印度軍隊與解放軍9日在印度北錫金縣的中印邊境爆發衝突，雙方都有人員在打鬥中受傷。而整起事件的發生經過，都由印度部隊錄下。

綜合印度媒體10日報導，消息人士說，解放軍和印度部隊在位於北錫金縣隘口的納庫拉（Naku La）發生摩擦，雙方在這超過1.6萬英尺（近4,900公尺）高的地方徒手肉搏。也有消息人士透露，兩軍可能互扔了石塊。

要求匿名的兩名高級官員說，許多中印部隊都加入了這次緊張的群毆。其中一名官員透露，在這次約150名中印軍人涉及的邊境鬥毆事件中，有4名印度軍人，還有7名解放軍受傷。

中印部隊北錫金邊境打群架

而印度軍方在聲明中說，雙方的攻擊行為導致中印部隊都有輕傷，不過在當地進行對話和互動後，衝突已平息。消息人士說，這次摩擦持續時間不長，並非對峙，經過雙方對話後，如今中印部隊都已離開。

一名印度前高級指揮官說，傳統上納庫拉區不太容易發生對峙，而這並不是第一次中印軍方在邊境爆發衝突。中印部隊2017年時也發生類似事件，雙方在拉達克（Ladak）班公湖（Pangong Lake）北岸中印實際控制線（LoAC）附近爆發衝突，互相扔擲石塊。

中、印因錫金附近的洞朗高原主權問題，而長期陷入爭議。中方堅稱，洞朗是固有領土，而印度則認為，當地是中國大陸和不丹的爭議領土。由於這次衝突，加劇了中印間的緊張。不過，中印在洞朗區對峙超過2個月後，8月28日終於同意結束對峙。

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文章來源：India, China Troops Clash In Sikkim, Pull Back After Dialogue
文章來源：Indian, Chinese troops clash near Naku La in Sikkim sector
文章來源：India, China troops face off at Naku La in Sikkim, several injured
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(中時電子報)

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