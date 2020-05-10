約150名解放軍和印度部隊在北錫金縣的中印邊境爆發衝突

約150名印度軍隊與解放軍9日在印度北錫金縣的中印邊境爆發衝突，雙方都有人員在打鬥中受傷。而整起事件的發生經過，都由印度部隊錄下。

綜合印度媒體10日報導，消息人士說，解放軍和印度部隊在位於北錫金縣隘口的納庫拉（Naku La）發生摩擦，雙方在這超過1.6萬英尺（近4,900公尺）高的地方徒手肉搏。也有消息人士透露，兩軍可能互扔了石塊。

要求匿名的兩名高級官員說，許多中印部隊都加入了這次緊張的群毆。其中一名官員透露，在這次約150名中印軍人涉及的邊境鬥毆事件中，有4名印度軍人，還有7名解放軍受傷。

中印部隊北錫金邊境打群架

而印度軍方在聲明中說，雙方的攻擊行為導致中印部隊都有輕傷，不過在當地進行對話和互動後，衝突已平息。消息人士說，這次摩擦持續時間不長，並非對峙，經過雙方對話後，如今中印部隊都已離開。

一名印度前高級指揮官說，傳統上納庫拉區不太容易發生對峙，而這並不是第一次中印軍方在邊境爆發衝突。中印部隊2017年時也發生類似事件，雙方在拉達克（Ladak）班公湖（Pangong Lake）北岸中印實際控制線（LoAC）附近爆發衝突，互相扔擲石塊。

中、印因錫金附近的洞朗高原主權問題，而長期陷入爭議。中方堅稱，洞朗是固有領土，而印度則認為，當地是中國大陸和不丹的爭議領土。由於這次衝突，加劇了中印間的緊張。不過，中印在洞朗區對峙超過2個月後，8月28日終於同意結束對峙。

(中時電子報)