國三休旅車與自小客車事故 5歲男童甩飛車外受傷。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

台中市65歲徐姓老翁駕駛休旅車載著一家4口，9日行經國道3號北上143.6公里處，疑似在變換車道時未注意右後方來車，遭來不及閃避紅色小自客車碰撞後翻覆，車內1名5歲男童遭甩出，面部及肢體多處擦挫傷，車內另3人也受傷送醫，警方調查肇事駕駛都沒有酒駕，詳細責任歸屬有待調查。

徐姓一家5人昨日上午準備到新竹1間遊樂園玩，開著銀色休旅車行經國道3號北上143.6公里處時，疑似從中線變換至外線車道時，未注意右後方來車，與26歲卓姓女子開的紅色自小客車發生事故，造成後方車輛回堵。

卓女受到驚嚇後，車輛向左偏失控撞擊廂型車車尾，導致廂型車往外線衝，撞擊外側護欄後側翻4圈，停在中線與內線車道間，車內5歲男童遭甩至最外側車道受傷。

消防局表示，銀色休旅車內，除了徐姓駕駛未受傷，其餘4人皆受輕傷送醫救治，其中遭甩出的5歲男童初步檢視肢體與臉部有多處擦傷，生命徵象穩定；紅色自小客車卓姓女駕駛沒有受傷。

警方初步調查，肇事的徐姓及卓姓駕駛均沒有酒駕，疑似為銀色車輛變換車道不當，造成紅色車輛失控撞擊，至於男童是否有乘坐安全座椅還需調查，全案責任歸屬有待進一步釐清。

(中時 )