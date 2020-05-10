宅神朱學恒。（資料照片）

行政院長蘇貞昌7日為紓困亂象出面致歉，並表示「中央審核，基層免責」，但是到了9日，五都都表示只要地方審核通過，就不必再送中央，僅新北市長侯友宜堅持交由中央審定，隨即遭受綠營粉專與側翼猛烈砲轟。

有網友自稱是衛福部基層員工的「朋友」，請他代為報爆料，文章中痛批新北政府不做事，害衛福部員工加班到5點，連資料都key不到一半，怒嗆侯友宜不把新北人看眼裡，文章事後也被轉至綠營粉專分享。然而原PO發文後不久，遭到猛烈砲轟，隨即刪除文章。

有網友在PTT諷刺此種作法，更揭發綠營粉專帶風向的方法：

第一步：不具名員工ptt發文

第二步：側翼粉專開始依據不具名員工發文製作圖文

第三步：無數側翼粉專開始同步轉發

第四步：各種政論 新聞同步討論

第五步：新聞再被丟回來ptt

無限發文、無限回文，然後大家看到的就是最後一步大量資訊洗腦，至此不管你是在fb、ptt ，都會被蟑螂的圖文資訊給灌飽飽。

尤其，禮拜六大家放假，無法第一時間回應 等到禮拜一正式上班，大家就已經洗腦成功了，有夠狠！

網友砲轟，「綠蟑螂就是噁心」、「蟑螂很拚喔，星期六要帶風向兼作圖」、「相對DPP，KMT像智障一樣，更顯出DPP有夠垃圾」、「一條龍垃圾」。

宅神朱學恒也諷刺，綠營側翼母親節也該休個假吧，還要出來假裝衛福部小員工打侯友宜很累ㄟ，其他各改圖粉專也不過母親節真的很辛苦啊！

(中時電子報)