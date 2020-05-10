美國白宮接連傳出助理、發言人、甚至是特勤局人員染新冠肺炎，引發白宮決策核心圈可能染疫的疑慮，具大陸官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今（10）日撰文評論，「川普最凶險的時刻來臨了。」

新冠病毒再度攻進白宮，上周起，美國總統川普的貼身隨扈、副總統彭斯的發言人、第一千金伊凡卡的助理、以及特勤局人員接連爆出感染新冠肺炎，白宮核心圈淪陷的危機再度揚起，微信公眾號「牛彈琴」今日撰文評論稱「川普最凶險的時刻來臨了」，指出種種跡象顯示，「在將美國送入疫情震中之後，新冠病毒正在對美國指揮中樞發起進攻」，「病毒正在攻陷白宮。」

文章指出，過去一星期，白宮接連傳來一系列壞消息，第一個壞消息發生在6日，川普的貼身隨扈驚傳確診，當時川普澄清和確診者的互動不多。不過文章引述美國媒體的分析，認為隨扈負責川普的飲食、陪同出行，距離絕對「超近」，「怎麼可能接觸不多」，文章因此判斷，川普和他的家人幾乎可說是這位確診者的密切接觸者。

第2個壞消息發生在8日，副總統彭斯的發言人米勒（Katie Miller）確診。文章指出，發言人屬於核心成員，和上級關係密切，而且米勒的丈夫史蒂芬米勒（Stephen Miller）還是川普的高級顧問，和川普本人及伊凡卡夫婦都有密切接觸。

8日還出現第3個壞消息，伊凡卡的一名私人助理也確診，不過2人已數周未見面，伊凡卡與夫婿庫許納（Jared Kushner）隨後的病毒檢測結果也都呈現陰性。

9日傳出第4個壞消息，34名特勤局人員也感染新冠肺炎。牛彈琴指出，特勤局是白宮貼身保鑣，負責最高層安危，時時刻刻圍繞在川普、彭斯等人身邊，堪稱美國菁英部隊中的菁英，如今這支菁英部隊也受到病毒襲擊。

牛彈琴認為，這4個壞消息只是冰山一角，得以一窺白宮目前形勢之嚴峻，即便川普表面上看似不以為意，但是在隨扈確診後，白宮就改變了相關規定，過去每周為川普等高官進行病毒檢測，現在則是每日一測，甚至有美媒描述，川普得知隨扈確診後，情緒有如火山爆發，「痛罵身邊人沒有保護好他。」

(中時電子報)