新冠疫情嚴重衝擊全球旅遊業。英媒9日披露歐盟執委會的旅遊業重振策略文件，顯示歐盟將陸續解除歐盟內部邊界的旅遊限制，以推動部分夏季旅遊業務，同時也會要求成員國為航空公司發給顧客的現金抵用券提供擔保。

每年6月至8月是歐盟的旅遊旺季，一般可創造1500億歐元收入，不過今年受疫情影響，歐盟估計旅遊業將損失640萬個工作職位，飯店收入大跌50%，航空公司及郵輪公司收入減少90%。因此歐盟將促請27個成員國逐步解除內部邊境限制，重開部分旅遊行程，協助重振旅遊業。

歐盟執委會預計於13日正式公布上述文件。此外，先前有部分缺乏資金的航空公司及旅行社，被要求為取消的航班等向顧客全額退款，不過德國等國要求歐盟撤銷相關規定，改發可於未來行程使用的現金抵用券。歐盟料將要求成員國保證，向旅客提供條件更好的抵用券，並促請各國政府協助發放抵用券的業者免於破產，且在有效期內顧客若未將抵用券兌現，則應全額退款。

(中時 )