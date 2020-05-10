電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克不滿加州工廠遲遲無法復工，一怒之下宣布將總部與工廠遷出加州。 此外，特斯拉還對工廠所在的阿拉米達郡（Alameda county）提出告訴，指控當地衛生官員違反州法，導致特斯拉無法復工。

馬斯克9日推文說：「特斯拉將立即把總部和未來專案遷到德州/內華達州。是否要保留佛利蒙（Fremont）的製造活動，將取決於未來特斯拉的待遇。特斯拉是加州僅剩的最後一家汽車製造商。」

馬斯克還火大地怒斥阿拉米達郡衛生官員「無知」，稱這些未經「民選」的官員「違背了加州州長、美國總統的指令，違反了憲法保障的公民自由，甚至欠缺基本常識。」

自3月23日以來，特斯拉的佛利蒙廠除「基本運作」外，所有活動全部暫停，主因是阿拉米達郡頒布的居家令。阿拉米達郡的佛利蒙工廠是特斯拉在美國最大的電動車製造廠。這家車廠雇用逾1萬名工人，每年生產約41萬5,000輛汽車。

加州政府本周已放寬部分限制，允許企業復工。但舊金山灣區有數個郡發布企業復工的條件比州政府嚴格。阿拉米達郡規定，除必要企業外，其他所有業務都必須關閉到5月底。

馬斯克先前已規劃在德州建立新廠，未來有可能讓它成為特斯拉美國生產線的主力。

(中時 )