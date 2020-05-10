港星鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國結束14個月短命婚，離婚原因引起諸多揣測，而11年前和女方有過一段情的導演麥浚龍，被視為阿嬌情史中最癡情的一個，卻也是被傷得最深的一位。

麥浚龍和阿嬌2007年因拍電影《破事兒》結緣，在男方猛烈追求攻勢下，阿嬌被打動，未料隔年就爆出陳冠希淫照事件，但麥浚龍仍對阿嬌不離不棄，不只發言力挺，還傳出他不顧家人反對，願出1億港幣（約台幣3.8億元）替阿嬌向經紀公司贖身。

麥浚龍曾和阿嬌有過一段情，最癡情卻也被傷最深。（圖／中時資料照）

可惜的是，這段姐弟戀只維持2年，阿嬌2009年上節目《志雲飯局》被問到感情時，她坦承陳冠希是交往過的男友中「算是最喜歡的一個」，傳出這句話讓麥浚龍心死，決定放棄這段感情。

36歲麥浚龍是電信小開，父親為中建電訊集團主席麥紹棠，麥浚龍多才多藝，是歌手、演員，也是導演，曾執導在台票房賣破台幣2000萬的電影《殭屍》；如今聽聞阿嬌離婚一事，他只透過公司回應「不會作出回應了，謝謝」。

(中時電子報)