北市府面對錢櫃大火，僅開罰48萬元，但卻認為旺旺水神廣告涉嫌不實，開罰66萬元，遭疑雙重標準。台北市長柯文哲10日坦言，《消防法》罰錢櫃真的太輕，罰則要改，另外他有問過衛生局長黃世傑「一定要罰旺旺水神嗎？」但黃說是有人檢舉、中央又交辦，只能依法行政。

柯說，其實外界都要知道，當台北市長必須尊重公務員的決定，像「館長」陳之漢被罰60萬元，他有問過「一定要罰嗎？」公務員說要依法行政，那他就沒什麼話好講；這次輪到旺旺被罰，他也有去問過衛生局長「一定要罰嗎？」局長說這是人家檢舉、中央又交辦，所以還是那4個字叫「依法行政」。

柯說，人家檢舉就是請當事人來說明，充分說明後，交由一個委員會來判定說「針對這個回答，有沒有可以不用罰？」之後又經過了一個比較、然後拖比較久的時間，這代表北市府有用比較嚴謹的程序，不過最後結果還是要罰，館長被罰、旺旺也要罰，代表北市府是依法行政。

不過，錢櫃大火只罰48萬元，旺旺水神竟被罰66萬元，柯遭疑雙重標準，柯回應，9日晚上有旺董跟練董代理人在空中大戰，但之所以罰款目前會差這麼多，代表目前《消防法》罰則要改，他認為《消防法》在這邊的罰則真的太輕。

(中時 )