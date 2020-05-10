惠宇建設超佛心，開發前先做好基地綠美化，大方開放民眾參觀。（盧金足攝）

惠宇建設總經理顏定滄表示，選定單元三新案基地，緊鄰百年老茄苳樹，老樹張開如傘般守護土地，也開啟打造宜居建築的契機。（盧金足攝）

台中市南屯區出現占地兩千多坪的夢幻公園，很多民眾行經時驚艷不已。（盧金足攝）

惠宇建設即將推出的單元三新案，正面萬坪公園、文高預定地，闊達兩千坪的基地也僅蓋約五百坪，打造住戶和鄰里共享的森林祕境。（盧金足攝）

惠宇建設打造這座湖泊、流水與落羽松環繞的公園，在年底開發前，免費開放民眾來欣賞。（盧金足攝）

台中市南屯區出現占地兩千多坪的夢幻公園！很多民眾行經時驚艷不已，好奇詢問「可以進去參觀？」惠宇建設用心打造這座湖泊、流水與落羽松環繞的公園，該豪宅基地的建案年底開發前，化身綠美化祕境與民同樂，全部免費開放民眾來欣賞，以生態跳島意象打造市中心的浮島森林，成為新一波的網路拍照、打卡勝地。

惠宇建設總經理顏定滄表示，選定單元三新案基地，緊鄰永定里列入保護的百年老茄苳樹，老樹張開如傘般守護土地，也開啟惠宇建設打造宜居建築的契機，所以兩千多坪基地，規畫只蓋五百坪，住戶可以坐擁一千五百坪綠地，難能可貴，基地對面是重畫區預定公園，該基地剛好位在單元二、三、四的核心，低建蔽率的新綠灣，強調生態工法的精神架構，傳承惠宇建設友善城市的初心。

社區林木不是以盆栽種植，而是採用天然土壤來種樹，一般開挖地下兩層規畫停車位，特別開挖地下三層，樹木種植自然的土壤，公設中有游泳池，周遭有近一千坪植栽綠地，「像在森林裡游泳！」

住戶會更喜歡回家，社區充滿大自然的氛圍，享受生活情趣，突破原來公設尺度，功能性高，還特別在社區規畫出放鬆的獨立芳療室與茶屋。

很多住戶本來住在新市政中心，高密度與高容積壓迫難放鬆，入住惠宇建設的房子後，親友相揪來看屋，發揮感受行銷的魅力，高達百分之七十都是老客戶推薦的口碑傳銷，新建案預計年底開發，且採「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」法規，各種宜居建築的設計格局，可由住戶自行選擇。

擁有生態的社區，住戶每天被鳥吵醒的幸福！顏定滄說，住在大自然環境，住戶不出國也能享受美景，而且因應疫情，國人重新思考展開新生活運動，上下樓時，按電梯的樓層手不必接觸，已開發用手機感應管制，建案有手機感應，避開接觸疑慮，公設也設立電動門自動開關。

這處位在南屯單元三重劃區的文心南五路、益昌三街口，闊達兩千坪的園區，除了高大的落羽松、曲水流瀑交錯跳島，中間還有一座飄浮玻璃茶屋造景，漫步其間、讓人倍感愜意；在開發前先做好基地綠美化，惠宇建設超佛心，大方開放民眾參觀。

惠宇建設即將推出的單元三新案，正面萬坪公園、文高預定地，將過去只出現在郊區的山光水色，移植到市中心，惠宇建設勇於突破頂級住宅框架，將自然共生的綠色住居，凝聚成一股改變城市的力量，惠宇新案規劃善用宜居建築特有大陽臺，平移別墅概念、放大空間尺度，以「SKY VILLA」天空墅為訴求，打造樓高20層的「天空墅」頂級住宅。

惠宇建設在單元二、三陸續完成「惠宇大聚」、「惠宇五十七間堂」，及即將完工的「惠宇一森青」，短時間迅速完銷，更以「三低一高」設計主軸，採低密度、低容積、低建蔽、高綠覆的以國際視野和優質人性化規劃設計，品牌實力，連年五度獲得台中市都市空間設計大獎、台中樂居金獎等殊榮肯定。

(中時 )