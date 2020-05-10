過去一周的台股，可謂拍案叫絕，周一（4日）的時候，恐慌情緒再度湧現，因為當時，美股在前一周的最後兩個交易日（4月30日與5月1日），暴跌近千點，連帶影響台股出現黑色星期一，盤中一度下跌超過330點。同一時間的恐慌指數，更大漲18%。

若有在多方觀察財經節目的人，應該都知道，當天許多檯面上的分析師是這麼說的：「美股連兩日重挫，要當心拉回打第二隻腳」；「台股才剛剛站上季線1天，馬上就跌下來，明顯表示季線不是支撐，而是壓力，當心台股出現大幅度回檔」…之類的，極盡恐嚇之能事。

但其實，早在兩周前的專欄文章中我就提到，令台股起死回生的最強特效藥，並不是瑞德西韋，而是「美股止穩」加上「寬鬆政策」，不過若瑞德西韋的療效獲得證實，也會有錦上添花的效果。同時在5月4日當天，我更在我個人的部落格中搶先提醒到，過去一個多月來，每當美股出現連續大跌2天的情況時，完全不需要悲觀，因為後續往往都有行情。且台股雖然短暫跌破季線，但是月線正在向上靠攏，正所謂「一根筷子斷的快、兩根筷子好夾菜」，當月線與季線雙線合璧時，就如同倚天劍與屠龍刀，兩大武林神器的結合，將會天下無敵，為台股提供更強而有力的支撐。

接下來，我們可以看到，在過去一周美股的4大指數，幾乎天天上漲，其中以科技股為主的那斯達克指數，更是領先創新高。台股就更不用說了！不但重新收復季線、站穩季線，並且在星期五，創下一周新高，強勢問鼎11000點。

至於下周的台股部分，我認為仍是可以正面看待的，一來，倚天劍與屠龍刀的撐盤效果將會越來越明顯；二來，許多已經領先公布第一季季報或是4月營收的公司，如南茂、神基、京元電、茂林、建準、雙鴻等都傳出捷報，似乎完全不受疫情的影響。在基本面優於預期，技術面又具強力支撐的結構下，台股有望延續這股多方的氛圍。

（中華財經台分析師林鈺凱）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)