新冠疫情衝擊藝文演出，灣聲樂團母親節音樂會今(10)日首度以網路直播與全民分享，讓藝文表演團體找到新出路。且台灣防疫也再次傳出好消息，已連28天無新增本土確診案例，中央防疫指揮中心指揮官陳時中更親臨音樂會現場接受大家向醫護及防疫人員致敬。

為防堵新冠疫情擴散，近期許多藝文演出紛紛喊卡，也讓藝文團體陷入困境。為此，在灣聲樂團後援會會長施振榮發起下，灣聲樂團首度在今年母親節舉辦網路直播音樂會，突破安全距離的限制，讓樂迷透過網路欣賞這些耳熟能詳的母親節歌曲。

除了母親節相關曲目外，為了要向醫護及抗疫英雄們表達敬意，灣聲樂團在音樂會中特別安排演奏由李哲藝老師與他的自由作家好友Xcott Woo一起創作的這首《心向天明》，向所有的防疫人員表達謝意。

施振榮並發起全民齊唱《心向天明》活動，同時也邀來陳時中指揮官來到音樂會現場，代表醫護及防疫人員接受大家的致敬。陳指揮官也祝福大家除了保持生理健康外，藉由音樂會這類藝文演出可以增進心理健康，只要大家保持好安全距離及戴好口罩。

「灣聲樂團 女人心事－母親節網路直播音樂會」，以網路直播的方式用音樂來感恩母親節，灣聲樂團也期盼能在這個充滿愛的節日裡，用音樂帶給民眾不一樣的能量。

母親節網路直播音樂會影片請參考灣聲FB：https://www.facebook.com/onesong2017/

(中時 )