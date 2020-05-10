英國首相強生(Boris Johnson)計畫建一套新冠病毒COVID-19的五級警示系統，以區分不同地方的疫情狀況。情況好的地方可以逐步放鬆行動管制。

路透社報導，新冠病毒疫情在英國已感染20萬人，其中包括首相強生，為此英國多數地區都有行動管制，時間長達7個星期。強生將提出英格蘭應對疫情的下一步行動，將是5級警示系統，從1級的「綠色」，到5級的「紅色」，以標記不同地區COVID-19風險，高風險地方，將在必要時增加限制。

英國的其他區域：威爾斯、蘇格蘭和北愛爾蘭，應該也會與英格蘭的警示系統保持一致。

英國的新冠病毒死亡人數達到31587人，是僅次於美國的全球第二多。英國交通部長沙普斯（Grant Shapps）週六表示，目前行動限制還不會有任何重大變化，只是細部調整。

預計強生會稍微放寛行動限制，人們將被允許每天離家不止一次，園藝店（也就是出售植物、種子和園藝設備）可以重新營業。

強生在星期日發表在太陽報的談話是：「我們現在已經離開最危險的高峰期，但我們必須更加小心，才能使每一步都正確。就像登山者說的，下山的過程最要小心。」

(中時電子報)