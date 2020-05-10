疫情指揮中心今日再度0確診，全台已經連續28天無本土病例，由於剛好適逢母親節，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也PO出合照祝大家母親節快樂，但2人另外貼出的母親節祝賀照也暗藏玄機。

由於今日指揮中心宣布全台連續28天無本土新冠肺炎病例，蔡英文、蘇貞昌在臉書上同時PO出與28朵康乃馨的合照，象徵28天0本土確診，並一起慶祝母親節，另外也感謝全國的防疫人員替人民守住社區感染的防線。

另一方面，蔡英文、蘇貞昌的臉書也各自貼出母親節的祝賀卡，兩人分別寫下道賀內文，「防疫期間，謝謝所有在醫院、在藥局、在機場、在實驗室、在生產線、在辦公室，以及在每一個工作崗位上，為了對抗疫情而奮鬥的媽媽」、「致全天下所有阿母：母親節快樂。台灣防疫有成，所以戶外活動可以逐漸往開放的方向做，週末假期可以帶家人出外走走」。

蔡英文的賀卡當中有28個0。（摘自臉書《蔡英文 Tsai Ing-wen》）

蘇貞昌的母親節賀卡邊框也圍繞著28個0。（摘自臉書 蘇貞昌）

然而，仔細一看雙方的賀卡，2張圖不約而同都有28個粉色的圈圈，似乎頗有慶祝連續28天0本土感染案例的思味。

(中時電子報)