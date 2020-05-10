疫情指揮中心今日再度0確診，全台已經連續28天無本土病例，由於剛好適逢母親節，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也PO出合照祝大家母親節快樂，但2人另外貼出的母親節祝賀照也暗藏玄機。
由於今日指揮中心宣布全台連續28天無本土新冠肺炎病例，蔡英文、蘇貞昌在臉書上同時PO出與28朵康乃馨的合照，象徵28天0本土確診，並一起慶祝母親節，另外也感謝全國的防疫人員替人民守住社區感染的防線。
另一方面，蔡英文、蘇貞昌的臉書也各自貼出母親節的祝賀卡，兩人分別寫下道賀內文，「防疫期間，謝謝所有在醫院、在藥局、在機場、在實驗室、在生產線、在辦公室，以及在每一個工作崗位上，為了對抗疫情而奮鬥的媽媽」、「致全天下所有阿母：母親節快樂。台灣防疫有成，所以戶外活動可以逐漸往開放的方向做，週末假期可以帶家人出外走走」。
然而，仔細一看雙方的賀卡，2張圖不約而同都有28個粉色的圈圈，似乎頗有慶祝連續28天0本土感染案例的思味。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。