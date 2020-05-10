新北市長侯友宜10日前往財團法人私立廣恩老人養護中心與長者們一同歡度母親節，侯友宜（左）送上康乃馨給高齡101歲陳免阿嬤（中）。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜10日前往財團法人私立廣恩老人養護中心與長者們一同歡度母親節，正巧遇到長者送醫，侯友宜（右三）上前關心慰問。（葉書宏攝）

適逢母親節，新北市長侯友宜今（10日）上午前往財團法人私立廣恩老人養護中心訪視，除了關心機構員工防疫辛勞外，更與高齡101歲陳免阿嬤等歡度母親節，侯與長者們一起切蛋糕、製作康乃馨盆栽，現場長者開心說，「度過一個難忘的母親節。」

侯友宜由社會局副局長許秀能、新店區長林煌源等陪同前往老人養護中心，進入前除了量測額溫、酒精消毒外，也主動填寫資料。侯友宜看到有一對女兒、女婿正在會客室與母親會面，特別上前關心詢問，隨後前往另一個活動空間致贈蘋果和康乃馨。

侯友宜表示，全市長期照護機構有318家，防疫期間長者很辛苦，受到疫情影響，家屬都無法探視，為了守住疫情，守護長者健康比較嚴格，更感謝辛苦的防疫同仁，讓長期照護機構防疫做得到位。

值得一提，侯友宜也和長者們一起製作母親節盆栽，並一起幫長者們慶生，80歲的黃彭美枝看到市長來，原本坐在輪椅上，還高興地站起來向侯說：「你比電視上卡緣投！」侯則說，要祝福在機構內的長者和全天下的媽媽「母親節快樂！」

廣恩老人養護中心董事長林偉峰表示，新北市在防疫作為上超前部署，長照機溝均按照市府的指示辦理，從5月5日開放探視「限人數、限時間、限地點、限年齡」後，無論進入會客區或寢室，都遵守防疫規定，像是要確實登記，落實實名制、填寫健康聲明、確認TOCC、量測體溫、酒精消毒等。

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