罷韓投票將在6月6日登場，韓營反制罷免，到底是要冷處理或是高調回擊，兩派意見至今仍在互相拉扯。而藍營內部一份民調顯示，仍有近52%的高雄市民有意出門投罷免票。親韓人士對此驚爆投票前「最後殺招」，就是不排除動員去投反罷免票，但此招要先備而不用。

一位知情人士接受《鏡周刊》專訪時指出，針對罷韓，藍營日前做了一份民調，為了降低政治性，還把中央防疫成效和罷韓等融入提問中，來提高民調的信任度。不過該藍營人士驚訝的是，這份設計過的民調卻顯示，仍有近52%的高雄市民有意出門投罷免票。甚至發現韓營即使再低調，表態願意去投票的，從罷韓成案後，就沒低過50%，這也讓韓營不得不考慮轉為高調主導反罷韓策略，對此國民黨中央則一直插不上手。

一名親韓人士甚至表示，與其要坐以待斃等待罷免案過關，高雄市府高層也必定做好反擊準備，在最後階段，不排除動員挺韓市民去投票，不過此動員是先備而不用，否則太早動員，只會幫罷韓團體拉高聲量。

該位親韓人士爆料說，雖然韓營至今未定調是否動員投票，但近日內部已開始啟動布局，包含透過國民黨立法院黨團，發動交通委員會南下考察愛情摩天輪的行程，還有私下與黨內具聲望的民代接觸，商議助選方案，都在為日後動員埋下伏筆。

(中時電子報)