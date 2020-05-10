萬華石頭火鍋店排油煙管起火 現場疏散30人 17:462020/05/10 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬華區一間石頭火鍋下午4點發生排煙管線起火，警消疏散30人並未造成人員受傷。（民眾提供／李文正台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市消防局今天下午4點4分獲報，萬華區中華路1段餐廳火警，現場是一間石頭火鍋，疑似排油煙管線內油煙起火，消防員到場後立即撲滅，並疏散附近30位民眾，火勢並未造成人員受傷。 警消下午4點9分抵達現場，出動消防車14輛、救護車1輛、人員39人，4點15分撲滅火勢，現場是兩棟大樓間設置的排煙管起火，燒毀排油煙管，並未影響建築物主體，燃燒面積約3平方公尺，警消將進一步釐清起火原因。 (中時 ) #萬華 #石頭 #火鍋 #排油煙管 #起火 #現場 #疏散 #30人 #油煙 #現場 #撲滅 #警消 #火勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 30幼童擠廂型車 挨批罔顧性命 04:102020/05/06 地方新聞 立委提設「紅虛線」 臨停30秒免罰 12:132020/05/06 生活 綠議員抨高市府促參0 財政局回擊以正視聽 18:122020/05/06 政治 男謊報隔離者唱KTV 害警消白忙1小時 19:362020/05/06 社會 市政路開闢不到800公尺 用地徵收高低價格卻差距20多萬元 15:422020/05/07 生活 股匯不同調 新台幣續貶、一度觸及30元整數 16:502020/05/07 財經 台股大多頭來了？專家驚爆1句…散戶心碎 19:132020/05/07 財經 30條月季大道 南昌滿城香 04:102020/05/08 兩岸新聞 30歲睡過百名正妹 情場老手授「把妹秘笈」 15:232020/05/08 社會 30招馬上學》甩開疫情紛擾，助你安心入睡 10:002020/05/09 財經 社會熱門新聞 2少女性侵12歲男童 3P影片PO網炫耀 - 社會 後照鏡露「胸」光！正妹豪乳大開入鏡 - 社會 驚人影像曝光！鮮肉男臥室「激纏」眼鏡王蛇 - 社會 彰化伸港採蚵婦溺斃 女兒淚崩返家奔喪 - 社會 國中同學摩鐵偷吃 人妻喊「進來」人夫說「頂開」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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