北市消防局今天下午4點4分獲報，萬華區中華路1段餐廳火警，現場是一間石頭火鍋，疑似排油煙管線內油煙起火，消防員到場後立即撲滅，並疏散附近30位民眾，火勢並未造成人員受傷。

警消下午4點9分抵達現場，出動消防車14輛、救護車1輛、人員39人，4點15分撲滅火勢，現場是兩棟大樓間設置的排煙管起火，燒毀排油煙管，並未影響建築物主體，燃燒面積約3平方公尺，警消將進一步釐清起火原因。

(中時 )