灣聲樂團 女人心事－母親節網路直播音樂會(影/One Song 灣聲樂團)

新冠疫情衝擊藝文演出，灣聲樂團母親節音樂會今(10)日首度以網路直播與全民分享，防疫指揮官陳時中和發言人莊人祥都親臨音樂會現場，而陳時中更是展現了鐵漢柔情！他露出微微難過的神色說，「今年比較特別，是我第一年沒有母親的母親節，母親去年底過世，年歲也高了，91、92歲」。

今（10）日是母親節，帶領團隊投身抗疫一百多天的陳時中親臨灣聲樂團母親節音樂會現場，當主持人澎恰恰問道母親節的話題，陳時中突然露出微微悲傷的表情，他感嘆：「今年比較特別，是我第一年沒有母親的母親節。」陳時中講完這一席話，現場爆出掌聲給予安慰，氣氛十分感人。

陳時中說，媽媽在去年底辭世，享壽超過90歲，雖然沒機會親口再跟媽媽說聲母親節快樂，但還是跟太太說了母親節快樂，當媳婦、孫子回來，他也跟媳婦說母親節快樂。

台灣防疫也再次傳出好消息，已連28天無新增本土確診案例，陳時中今再度展現鐵人作風，一早至衛福部立臺北醫院出席「台灣大車隊捐贈醫護搭車金」活動，中午趕回疫情指揮中心開了例行記者會。他接著再赴淡水，參與灣聲樂團後援會長施振榮舉辦的「灣聲樂團女人心事－母親節網路直播音樂會」，代表醫護及防疫人員接受大家的致敬。

(中時電子報)