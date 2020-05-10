成大醫院安平病房的護理團隊在母親節贈送每位患者康乃馨，讓病房充滿溫馨氣氛。（成大醫院提供／程炳璋台南傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布在10日母親節這天，開放探視加護病房與安寧病房，張姓一家5人帶著卡片與照片集錦，在成大醫院安寧病房與謝姓阿嬤團園慶祝母親節，癌末的謝女見到許久不見的家人露出微笑，觸景傷情的女兒更感動落淚。

謝姓婦人因肺癌末期住進成大醫院安寧病房，正值台灣新冠肺炎期間，她的丈夫與兒女無法經常前往探病，張姓女兒與家人一同製作母親節卡片，8日轉請護理師念給母親聽。

「與您結緣很幸福，您溫柔堅定的微笑會永遠烙印我心」護理師念著張家人的卡片時，臥病在床的謝姓婦人似乎受到感動，瞬間濕潤了眼眶。

安寧病房10日開放探病，謝姓婦人的丈夫、兒子、女兒與女婿分批輪流進病房探視，大家還製作一張照片集錦的海報，掛在病房的置物櫃上，讓謝姓婦人瀏覽，回憶跟每位家人出遊合照的往事。

謝姓婦人看見許久不見的家人，強忍病痛，開心的微笑，女兒看見孱弱媽媽展露笑容，內心反而不捨，忍不住在病房落淚，一家人總算團圓度過母親節，彌補遺憾。

成大醫院安平病房醫護團隊在母親節贈送康乃馨給安寧病房內每位病患，看盡生死離別的護理長邱千桂相信透過卡片傳達，能讓病人與家人互相道愛、道謝、道歉與道別，提醒只要有愛，愛永遠無礙。

(中時 )