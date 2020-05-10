陸美近日因新冠肺炎疫情持續開火。美國媒體上周六（9日）引述專家分析報道，指陸美關係已跌至數十年來的冰點，並埋下日後衝突的導火線，要緩和雙方的仇恨情緒可能需要一個世紀。

報道指，陸美因疫情導致經濟、人命損失，兩國不僅沒有攜手抗疫，關係反而呈「螺旋式下滑」，雙方更就病毒源頭、防疫物資等問題爭持不下。美國總統川普不斷質疑陸方處理疫情的手法，又指大陸是疫源地，需要為全球疫情負責；而大陸外交部發言人趙立堅、華春瑩等亦多次反擊，指病毒是由美軍帶至大陸，又質問美方為何不調查當地疫情爆發時間。

美國人對大陸的仇視情緒亦逐漸被挑起。美國最新民調顯示，疫情爆發以來，有66％的美國民眾對大陸不滿，比率為2005年以來最高。有學者指，疫情為大陸帶來巨大損失，卻被他國不斷以疫情批評，令內地民眾的仇外情緒逐漸高漲。

有專家認為，陸美自前年開始貿易戰，已長時間處於全面的競爭和對抗狀態，隨着貿易戰的發展，兩國的對立由貿易擴展到技術、政治等多個部分，而是次疫情更將兩國關係，降至自1972年以來的最低點。

(中時 )