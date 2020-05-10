南部地區一名患思覺失調症的男子，對鄰居女子做出「露鳥」和「抓胸」等性騷擾及妨礙風化的行為，事後卻又辯稱「不曉得發生什麼事」，地院認為該男子當時應發病，但行為舉止仍有基本理解和社會判斷的能力，因此判決他犯公然猥褻罪3月得罰金以及強制猥褻罪10月，全案可上訴。

判決指出，被告於前年晚間行經住所附近，遇見女鄰居正牽車外出，竟脫褲露出下體，並將下體往前頂向女鄰居逼近，讓女鄰居嚇得呼救，最後家人衝出拿安全帽砸沈才成功制止；隔日被告經過另一個鄰居車庫時，又看到另名女鄰居要外出，便逼近還徒手抓捏女鄰居胸部，更拉扯女鄰居風衣，導致女鄰居跌倒，並造成女鄰居脖子抓傷、右側乳房抓傷、右手指甲流血等傷勢。

縱然被告極力否認猥褻行為，表示只是行經鄰居門口就被莫名報警，更表示對於當天發生之事全不記得，但合議庭分別傳喚目睹的鄰居，認為數名鄰居證詞相符，無誣陷栽贓的可能，且被告對案情陳述反覆不一，更不斷強調其為病人身分，判定被告還有基本理解及社會判斷能力，還能辨識違法能力，但考量他自制能力比一般人低，故依法減刑。

(中時 )