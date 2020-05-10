一名幸運男孩居然發現被稱為藍龍的「大西洋海神海蛞蝓」（GlaucusAtlanticus）。來自美國亞利桑那州的7歲男孩萊恩（Hunter Lane），月初和父母到帕德雷島國家海濱公園（Padre Island NationalSeashore）旅遊，意外發現這個美麗生物。

幸運男孩撈到藍色小龍？（圖／KSAT)

根據萊恩的父親表示，兒子相當喜歡海洋動物，起初他們以為是藍色鈕扣水母（ButtonJellyfish），直到細看後發現不太像，萊恩還開心地向父親表示說他發現新物種，萊恩的父親表示，自己過去30年來常常到海濱公園度假，但卻從來沒看過藍龍。

根據維基百科解釋，被稱為藍龍的海神海蛞蝓，是一種海生腹足綱海神鰓科的軟體動物，最大僅有3公分長。平常漂在海中，任由風和洋流帶著牠們移動，透過本身的體色能巧妙和海水融合，使牠們宛如隱身一樣，不讓海上獵食者發現。

海神海蛞蝓過去主要分布在墨西哥灣和澳洲沿岸等泛熱帶地區，不過近年來隨著地球暖化、海水溫度上升，牠們也在溫帶海域出現，像是2012年1月24日，屏東小琉球的潮間帶區域就曾發現海神海蛞蝓的足跡，後來也在墾丁海域出沒。

大西洋海神海蛞蝓。（圖／維基百科）

根據帕德雷島國家海濱公園發言人甘迺迪（Jamie Kennedy）向《美線電視新聞網CNN》表示，很多來到這裡的遊客最近常看到藍龍出沒，這也是她在園區工作2年來，發生這樣的情景。

海神海蛞蝓雖然看似無害，但牠以其他浮游生物為食，包含有毒的僧帽水母，進食後還能將刺胞儲存在體內，若是遇到危險，就會釋放刺胞，民眾若是不小心被刺到，造成的疼痛感比僧帽水母更大，因此公園方面也提醒，遇到這種美麗的小生物，記得要保持距離以策安全。

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(中時電子報)