陳陸合（右）於2006年退休後返回坪林經營「綠光農園」，他堅持有機栽種台茶18號「紅玉」及「野放茶」。（新北市農業局提供／葉書宏新北傳真）

陳陸合於2006年退休後返回坪林經營「綠光農園」，他堅持有機栽種台茶18號「紅玉」及「野放茶」，是首批加入「奧丁丁市集–新北友善契作專區」的坪林茶農，透過契作平台增加市場及企業界的銷售契機，讓民眾防疫期間輕鬆在家品茗。

坪林位於大台北水源翡翠水庫的重要集水區，如果使用農藥和化肥，最終都會流進水庫，影響幾百萬人的健康，所以陳陸合堅持做有機，另外，透過體驗行銷讓民眾參與採茶，深入瞭解茶的知識，感受坪林的美好。

陳陸合表示，因為堅持有機、友善的農法，茶園環境相當健康，不時會看到保育類的大冠鷲、翡翠樹蛙，除了通過有機驗證之外，還獲得慈心有機農業發展基金會的綠色保育標章，讓產品更具環境永續的意義。

陳陸合提到，有機茶的成本較高，而且整體營收和毛利都很難追上慣行農法，除透過體驗行銷增加客源，更感謝新北市政府的支持，不斷嘗試用創新的方式為有機農尋求新的、更多樣化的通路。

農業局表示，為支持有機、友善農業發展，與國際有機農業聯盟亞洲分會合作成立「亞洲有機行銷智能中心」，並推動「友善契作平台大聯盟」，透過企業、電商增加友善農產品銷售管道。

農業局長李玟表示，契作平台秉持著「先創通路，再創農路」的原則，不僅推廣、行銷在地有機農業，也協助媒合企業進行農田認養，以先產後銷的方式，讓小農的收入更有保障；再者，成立友善契作平台大聯盟，提供有機農產品供契作訂購，防疫期間，請消費者及企業團體共同響應，從線上支持台灣小農。

(中時 )