富邦悍將開季後一度受到傷兵困擾，羅力、包林傑都沒趕上開季，主力野手高國輝、林哲瑄、戴培峰、胡金龍等人都有傷，讓總教練洪一中坦言很傷腦筋，不過好消息是下周3名主力都有機會回歸一軍，讓戰力回歸完整。

今日富邦二軍對上味全龍，高國輝、戴培峰雙雙開轟，加上洋投羅力二軍初賽已能投超過80球，預計能回歸一軍輪值，3名球員都將在下周重返一軍，洪一中也說，「這樣戰力比較完整，不過還是有一些沒到位的地方，從開季到現在下周算是比較完整的時間點。」

高國麟近況火燙，昨日敲出雙響炮，今日扛下第四棒首打席也開轟，若高國輝回歸後兄弟兩人守備位置將會重疊，洪一中則表示等到高國輝回來後會再看戰力做調整，守右外野也是一個方式。

此外林哲瑄因為手肘傷勢，近期只能打擊、不能守備，他表示手已經感覺好多了，今天有開始練習投球，「禮拜一有照MRI，也有打消炎針，醫生說一周不要投球，但今天感覺不錯就有先丟丟看。」

不過林哲瑄也坦言，因為手肘傷勢關係減少出賽機會，打擊多少會受到影響，「但球隊狀況好，有年輕的頂上來，像申皓瑋他們表現都不錯。」

(中時 )