網軍在總統大選期間橫行，逼使PTT抓出3000多個帳號；選後有春風吹又生的跡象，且攻擊對象不限韓國瑜、柯文哲，包括新北市長侯友宜也在射擊範圍之內。

而國民黨台北市議員羅智強在臉書指出，他已經抓到一個歪曲事實的人士，最後看在對方沒工作、照顧年邁父親的份上，道歉和解了事。

羅智強認為，面對造謠抹黑，一般藍營的政治人物可能選擇不予理會，但人的名譽，從來不是天下掉下來的，而必須自己努力捍衛。

羅智強也強調，他也告綠營一些造謠的粉專，但到現在統統沒下文，説因為隱藏在粉專之後，查不到造謠者的身分。

羅智強感嘆，在台灣，造謠抺黑是一種特權，要看你和OO黨證的距離，距離近、查不到；距離遠、查得到！

但他也指出，這些專門打擊異己的網路社群，其主事者是哪些人，真的只有天知、地知嗎？所謂夜路走多了，終將如楊蕙如一樣遇到鬼，讓大家拭目以待！

也有網友留言指出，選舉時會很明顯，找幾個人頭跟側翼來寫黑函罵人，反正在台灣了不起賠錢不太會坐牢，成功洗風向可能可以影響選舉。

並且，網友點名某兩個粉專，全力在打韓國瑜，一些人當假韓粉並幫推文，假鬼假怪等人真不少；姑息只會養奸，藍軍就是這樣才會被看扁。

(中時電子報)